НАБУ объявило подозрение бывшему первому замглавы НБУ

Фото: Александр Писарук (из открытых источников)

Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому замглавы НБУ Александру Писаруку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, теперь суд изберет ему меру пресечения.

Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Речь идет о бывшем первом заместителе председателя НБУ; экс-директоре Генерального департамента банковского надзора; бывшем и.о. начальника управления НБУ по г. Киеву и Киевской обл.; экс-главе наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк"; экс-заместителе председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк"; трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

"Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. Ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением ")", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы (вроде программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "ВиЭйБи Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк".

"Это - в дополнение к ранее уже полученных от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал" ВиЭйБи Банк "неплатежеспособным. Стабализацийний кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, "ВиЭйБи Банк" не вернул ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сотрудники Национального антикоррупционного бюро в "Райффайзен Банк" его задержали. Писарук ранее занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

РБК-Украина писало, что неделю назад в Киеве был задержан главный юрисконсульт Национального банка Украины во время получения 15 тысяч долларов взятки.