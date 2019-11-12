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В Офісі президента підтвердили затримання Кондзели

Новини » Політика     12.11.2019 - 20:15
В Офісі президента підтвердили затримання Кондзели
Фото: Світлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Як зазначили у ОП, для президента немає "своїх" і"чужих"

В Офісі президента підтвердили інформацію про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту публічної інформації ОП Світлану Кондзелю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначили у ВП, для президента немає "своїх" або"чужих".

"Ця людина працювала в різних відділах Адміністрації президента з 2005 року. Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція повинна бути викорінена: чим вище посада корупціонера, то небезпечні для держави зловживання з його боку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада з'явилася інформація, що директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю затримали на хабарі, сума якої склала 150 тис. доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада співробітники НАБУ в "Райффайзен Банк" затримали Олександра Писарчука. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

У вівторок, 12 листопада НАБУ оголосило про підозру чолі "Райффайзен Банку Аваль" і колишньому першому заступнику голови НБУ Олександра Писаруку. Крім нього оголосили підозра ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "Віейбі Банк".

НАБУ затримала на хабарі директора одного з департаментів ВП НАБУ проводить слідчі дії в "Райффайзен Банку"
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