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В Офисе президента озвучили позицию по принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 11:14
В Офисе президента озвучили позицию по принудительной посадке рейса Ryanair в Минске Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента Украины считают, что вынужденная посадка самолета Ryanair в Беларуси - проявление международного терроризма. Инцидент требует жесткой юридической оценки.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру", - заявил Подоляк.

По его словам, очевидно также, что этот акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного сценария, добавляет советник главы ОП.

"Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения", - говорит Подоляк.

Ещёеодин важнейший аспект этой истории, отмечает он, в результате данной операции сам Лукашенко и Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности.

"Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны", - резюмирует советник главы ОП.

Напомним, вчера в Беларуси задержали журналиста основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет компании Ryanair заставили приземлиться в Минске, а после этого произошло задержание.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету. Для этого привлекли ВВС Беларуси с участием истребителя-перехватчика. Диспетчеры приказали пассажирскому самолету совершить посадку в Минске, иначе он будет сбит.

Также мы писали, что мировое сообщество моментально отреагировали на инцидент. Многие страны выразили протест и обеспокоенность по этому поводу. Они призывают освободить журналиста.

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