В Офисе президента озвучили позицию по принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру", - заявил Подоляк.

По его словам, очевидно также, что этот акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного сценария, добавляет советник главы ОП.

"Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения", - говорит Подоляк.

Ещёеодин важнейший аспект этой истории, отмечает он, в результате данной операции сам Лукашенко и Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности.

"Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны", - резюмирует советник главы ОП.