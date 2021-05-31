В Офисе президента отреагировали на новые заявления о вмешательстве Украины в выборы в США

В Офисе президента Украины прокомментировали статьи, которые появились в американской прессе относительно скандала с выборами в США в 2020 году, в который оказались втянуты и некоторые политики из Украины. В частности, там обвинили в причастности к этому делу бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

По словам Подоляка, тогдашний генеральный прокурор Луценко втянул Украину "в самую токсичную историю в отношениях с США с 1991 года".

"Луценко, будучи действующим генеральным прокурором, стал фронтменом политической атаки на действующего тогда посла США Мари Йованович, это была самая настоящая травля. В результате которой Йованович досрочно отозвали из Киева. Кроме этого, Луценко как официальное лицо как минимум с 2017 года контактировал с Рудольфом Джулиани и его неформальными представителями, обсуждая так называемое "дело Бурисмы", которое нужно было части команды Трампа перед выборами как агитационное оружие", - заявил Подоляк.

Он также считает, что Луценко "влез в эту историю" ещё в 2017 году.

"Конечно, мы ещё не знаем всех обстоятельств - они станут известными в ходе соответствующих процессов в США, где Джулиани - один из фигурантов", - добавляет Подоляк.

Советник главы ОП также допускает возможность того, что в США захотят увидеть у себя в суде всех этих политических субъектов этого дела, пытавшихся "продать дезинформацию про сына Джозефа Байдена и дискредитировавших людей, которые ассоциировались с Демпартией".