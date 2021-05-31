В Офісі президента відреагували на нові заяви про втручання України у вибори у США

В Офісі президента України прокоментували статті, які з'явилися в американській пресі щодо скандалу з виборами в США у 2020 році, в який виявилися втягнуті й деякі політики з України. Зокрема, там звинуватили в причетності до цієї справи колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

За словами Подоляка, тодішній генеральний прокурор Луценко втягнув Україну "в найбільш токсичну історію у відносинах з США з 1991 року".

"Луценко, будучи чинним генеральним прокурором, став фронтменом політичної атаки на чинного тоді посла США Марі Йованович, це було справжнісіньке цькування. В результаті якої Йованович достроково відкликали з Києва. Крім цього, Луценко як офіційна особа як мінімум з 2017 року контактував з Рудольфом Джуліані і його неформальними представниками, обговорюючи так звану "справу Бурізми", яка потрібна була частині команди Трампа перед виборами як агітаційна зброя", - заявив Подоляк.

Він також вважає, що Луценко "вліз в цю історію" ще у 2017 році.

"Звичайно, ми ще не знаємо всіх обставин - вони стануть відомими в ході відповідних процесів в США, де Джуліані - один з фігурантів", - додає Подоляк.

Радник глави ОП також допускає можливість того, що в США захочуть побачити у себе в суді всіх цих політичних суб'єктів цієї справи, які намагалися "продати дезінформацію про сина Джозефа Байдена і дискредитували людей, які асоціювалися з Демпартією".