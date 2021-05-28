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NYT: В США расследуют попытку вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года

Новина українською →
США, Пятница 28 мая 2021 06:31
NYT: В США расследуют попытку вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года. Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции

Об этом сообщает The New York Times.

Украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Рудольфом Джулиани.

Прокуроры обратили внимание на поездку Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Издание напоминает, что тогда юрист встречался, в частности, с народным депутатом Андреем Деркачем.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.

Напомним, в сентябре 2020 года министерство финансов США ввело санкции против Деркача за то, что он якобы действовал как агент российской разведки и "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом участвовал в иностранном вмешательстве в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году".

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