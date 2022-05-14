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В Офисе президента объяснили необходимость признать РФ спонсором терроризма

Фото: Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Внесение России в список государств-спонсоров терроризма усилит ее международную изоляцию. Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

Подоляк заявил о необходимости лишить РФ права легально работать на разных рынках. Прежде всего, внесение в список поддерживающих терроризм стран исключит возможность продажи энергоносителей.

"Более того, вся финансовая система РФ будет изолирована от глобальной системы. Прямого дохода России как сегодня, например, от прямых контрактов не будет. Поэтому не будет молниеносных военных контрактов, нечем будет убивать украинцев. Кроме того, статус спонсора терроризма – это еще и репутационный удар", – объяснил советник Ермака.

Резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм. Россия может стать пятой страной в этом списке.

К слову, украинский МИД отреагировал на заявления России о намерениях Украины вступить в Евросоюз.

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