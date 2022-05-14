В Офісі президента пояснили необхідність визнати РФ спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24" .

Подоляк заявив про необхідність позбавити РФ права легально працювати на різних ринках. Передусім внесення в список країн, що підтримують тероризм, унеможливить продаж енергоносіїв.

"Ба більше, вся фінансова система РФ буде ізольованою від глобальної системи. Прямого доходу Росії як сьогодні, наприклад, від прямих контрактів не буде. Тому не буде блискавичних військових контрактів, не буде чим вбивати українців. Крім того, статус спонсору тероризму – це ще й репутаційний удар", – пояснив радник Єрмака.

Резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму до американського Сенату подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем. Росія може стати п'ятою країною в цьому переліку.