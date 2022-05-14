RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Офісі президента пояснили необхідність визнати РФ спонсором тероризму

Фото: Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Внесення Росії у перелік держав-спонсорів тероризму посилить її міжнародну ізоляцію. Таку думку озвучив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

Подоляк заявив про необхідність позбавити РФ права легально працювати на різних ринках. Передусім внесення в список країн, що підтримують тероризм, унеможливить продаж енергоносіїв.

"Ба більше, вся фінансова система РФ буде ізольованою від глобальної системи. Прямого доходу Росії як сьогодні, наприклад, від прямих контрактів не буде. Тому не буде блискавичних військових контрактів, не буде чим вбивати українців. Крім того, статус спонсору тероризму – це ще й репутаційний удар", – пояснив радник Єрмака.

Резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму до американського Сенату подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем. Росія може стати п'ятою країною в цьому переліку.

До слова, українське МЗС відреагувало на заяви Росії щодо намірів України вступити в Євросоюз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаОфіс президентаВійна Росії проти України