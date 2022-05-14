Не суйте свой нос: МИД о заявлениях России о вступлении Украины в ЕС

России не стоит совать свой нос в вопрос вступления Украины в Европейский союз. Москва не достигла такого исторического развития, которое позволило бы ей высказываться на эту тему.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, отреагировав на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко.

Так, Глушко сегодня заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности - это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - сказав в ответ на это Николенко.

Он добавил, что "русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не пихает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - подчеркнул спикер МИД.