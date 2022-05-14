ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не суйте свой нос: МИД о заявлениях России о вступлении Украины в ЕС

Новина українською →
Киев, Суббота 14 мая 2022 19:38
Не суйте свой нос: МИД о заявлениях России о вступлении Украины в ЕС Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Левицкий

России не стоит совать свой нос в вопрос вступления Украины в Европейский союз. Москва не достигла такого исторического развития, которое позволило бы ей высказываться на эту тему.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, отреагировав на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко.

Так, Глушко сегодня заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности - это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - сказав в ответ на это Николенко.

Он добавил, что "русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не пихает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - подчеркнул спикер МИД.

Отметим, 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что сама заявка будет обсуждаться в июне на уровне лидеров стран-членов Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз МИД Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС