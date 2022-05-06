UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Офисе президента объяснили, каким образом планируют решить вопрос Крыма и ОРДЛО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, каким образом власти готовы решить вопрос Крыма и ОРДЛО. Он считает, что это должно стать темой переговоров двух лидеров.

Об этом Ермак рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас первоочередная задача - это прекратить войну и отбросить российские войска как минимум на рубеж 23 февраля, однако вопрос Крыма и ОРДЛО нужно решать на политическом уровне.

Политик добавил, что президент Владимир Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Вопрос ОРДЛО и Крыма - это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", - заявил Ермак.

Напомним, Ермак рассказал о том, как после начала полномасштабной войны изменилось отношение США к Украине.

Также политик объяснил, почему будущие гарантии безопасности для Украины будут работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныАндрей ЕрмакКрымОРДЛООфис президента