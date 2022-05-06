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Впервые видят как равного партнера. Ермак рассказал, как изменилось отношение США к Украине

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Киев, Пятница 06 мая 2022 08:34
Впервые видят как равного партнера. Ермак рассказал, как изменилось отношение США к Украине Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как изменилось отношение США к Украине после начала полномасштабной войны. По его словам, Вашингтон впервые видит Киев как равного игрока и партнера.

Об этом Ермак рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я могу сегодня с полной уверенностью сказать, что впервые за 30 лет Соединенные Штаты видят нас не просто как страну, которой помогают и поддерживают. Они видят в нас равного игрока, равного партнера, которого они уважают, и своего стратегического партнера", - заявил руководитель ОП.

Кроме того, Ермак добавил, что после российского вторжения Украина укрепила отношения с Великобританией, которая неоднократно помогала нашей стране.

"Я могу то же самое сказать о Великобритании. У нас таких отношений не было никогда. Это еще один наш большой стратегический партнер и друг. И все это очень во многом строится на личных отношениях, которые удалось выстроить президенту Зеленскому", - подчеркнул политик.

Напомним, Британия усилила экономическое давление на Россию и ввела санкции против крупнейшего производителя стали в РФ.

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Андрей Ермак Офис президента Соединенные Штаты Америки Украина
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