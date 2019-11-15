В Офисе президента обсудили амнистию добровольцев АТО/ООС

В Офисе Президента состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов разработки законопроектов, которые решают проблемы уголовного преследования добровольцев - участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу главы государства.

Доброволец батальона “Айдар” Евгений Дикий отметил, что эти законопроекты должны установить правовой статус событий на востоке Украины и лиц, которые принимали в них участие, а также урегулировать вопрос амнистии добровольцев.

По его словам, действия добровольцев и других военнослужащих, за которые их судят, можно разделить на три группы. Первая - это действия людей, которые были правильными и законными в условиях боевой обстановки, но рассматриваются в судах по законам мирного времени.

"Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, которые являются правильными по законам военного времени", - сказал Дикий.

Вторая группа - незначительные правонарушения. Для таких случаев должен быть разработан законопроект об амнистии.

“Третья группа - это тяжкие преступления, которые наказываются в условиях как мирного, так и военного времени”, - сказал доброволец.

В то же время он отметил, что остается проблема беспристрастности следствия и суда во время рассмотрения этого типа дел в отношении добровольцев.

"Часть дел рассматривается не с целью поиска истины, а ради мести добровольцам со стороны сепаратистски настроенных местных правоохранителей. В таких случаях можно предложить изменении территориальной подсудности и подследственности", - сказал Дикий.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производство в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории.

"Ожидать от них объективности не приходится. Поэтому решение этого вопроса актуально. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что в этих законопроектах следует четко определить, кто будет попадать под амнистию, и особенности применения военного законодательства в мирное время.

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко сообщил, что законопроект № 2045-1 о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольных формирований уже обработан для рассмотрения во втором чтении.

Председатель Комитета освобождения политзаключенных, правозащитница Татьяна Близнюк отметила важность решения проблемы ранее судимых добровольцев и активистов.

Адвокаты добровольцев и общественных активистов передали представителю Генеральной прокуратуры Украины материалы производств, открытых по их подзащитных.

Участники совещания решили создать рабочую группу для подготовки законопроектов, которые решат проблемы уголовного преследования добровольцев. В ее состав вошли: доброволец Евгений Дикий, представитель Службы внешней разведки Василий Вовк, представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также общественной организации "Юридическая сотня".

Напомним, 29 октября Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами

Как писало РБК-Украина, законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" 20 октября вступил в силу. Согласно закону, растут штрафы за отказ в льготном проезде для УБД.

Отметим, данный проект закона парламент одобрил во втором чтении 3 октября. При этом за основу данный закон принимала еще Верховная рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 депутат.