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В Офісі президента нове призначення: хто отримав посаду

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Вівторок 23 листопада 2021 17:24
В Офісі президента нове призначення: хто отримав посаду Фото: Ростислав Шурма (pep.org.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став Ростислав Шурма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Призначити Шурму Ростислава Ігоровича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в підписаному главою держави указі.

На цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

"Серед пріоритетних завдань - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - заявив Шурма.

Відзначимо, що Ростислав Шурма народився в 1983 році у Львові. Протягом 15 років працював у промисловості. З 2012 по 2019 рік обіймав посаду гендиректора заводу "Запоріжсталь". Шурма також є членом наглядової ради концерну "Укроборонпром".

Нагадавши, Шурма замінив на цій посаді Юлію Свириденко.

Раньше Верховна рада затвердила її призначення на посаду віце-прем'єра і міністра економіки.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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