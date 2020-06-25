В Офисе президента назвали масштабы разрушений от паводков на западе

Из-за наводнений на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей. Подтопленными остаются 285 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом отмечается, что из-за паводков подтоплены 9 994 домов и восемь фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

Спасатели совместно с полицейскими и местными властями спасли 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Кроме того, в Черновицкой области, начиная с полуночи, уровень воды снизился на почти два метра.