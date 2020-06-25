ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Офисе президента назвали масштабы разрушений от паводков на западе

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 23:20
В Офисе президента назвали масштабы разрушений от паводков на западе
Фото: наводнение (president.gov.ua)

Подтопленными остаются 285 населенных пунктов

Из-за наводнений на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей. Подтопленными остаются 285 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом отмечается, что из-за паводков подтоплены 9 994 домов и восемь фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

Спасатели совместно с полицейскими и местными властями спасли 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Кроме того, в Черновицкой области, начиная с полуночи, уровень воды снизился на почти два метра.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины наводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь