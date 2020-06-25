В Офісі президента назвали масштаби руйнувань від паводків на заході

Фото: повінь (president.gov.ua)

Підтопленими залишаються 285 населених пунктів

З-за повеней на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей. Підтопленими залишаються 285 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому наголошується, що через паводок підтоплені 9 994 будинків і вісім фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 метрів дамб.

Рятувальники спільно з поліцейськими і місцевою владою врятували 331 людини, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб і перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Крім того, у Чернівецькій області, починаючи з опівночі, рівень води знизився на майже два метри.

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Автор: РБК-Україна