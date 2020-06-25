ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Офісі президента назвали масштаби руйнувань від паводків на заході

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 23:20
В Офісі президента назвали масштаби руйнувань від паводків на заході
Фото: повінь (president.gov.ua)

Підтопленими залишаються 285 населених пунктів

З-за повеней на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей. Підтопленими залишаються 285 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому наголошується, що через паводок підтоплені 9 994 будинків і вісім фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 метрів дамб.

Рятувальники спільно з поліцейськими і місцевою владою врятували 331 людини, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб і перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Крім того, у Чернівецькій області, починаючи з опівночі, рівень води знизився на майже два метри.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України повінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся