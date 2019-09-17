В Офисе президента анонсировали новый пакет правительственных законопроектов

Фото: Кирилл Тимошенко (twitter.com LIGAnet)

В ОП отмечают, что законопроекты направлены на ускорение реформ в Украине

В ближайшее время Кабинет министров планирует внести в Верховную раду ряд законодательных инициатив, которые позволят ускорить воплощение реформ в Украине. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от президента также будут внесены законопроекты.

"Есть много инициатив, которые готовятся не столько от президента, как уже от Кабинета министров. Ведь заработал новый Кабмин. Будут в ближайшее время многие инициативы. Новые... Это также наработки, которые готовил Кабмин, пока они еще не были в Кабинете министров, а работали в Офисе как господин Гончарук. От президента также будут внесены некоторые законопроекты. Мы не комментируем пока, но большинство будет все-таки от правительства. Там законопроекты, которые позволят всем работать на новом уровне, позволят ускорить реформы, которые мы планируем", -заявил Тимошенко.

Напомним, Кабмин внес в Раду бюджетообразующие законопроекты: изменения в Бюджетный кодекс и собственно проект государственного бюджета на 2020 год.

Как писало РБК-Украина, согласно проекту бюджета-2020, расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента и Офиса президента Украины в 2020 году составят 983,3 млн гривен.