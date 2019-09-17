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В Офісі президента анонсували новий пакет урядових законопроектів

Новини » Політика    17.09.2019 - 15:15
В Офісі президента анонсували новий пакет урядових законопроектів
Фото: Кирило Тимошенко (twitter.com LIGAnet)

В ОП зазначають, що законопроекти спрямовані на пришвидшення реформ в Україні

Найближчим часом Кабінет міністрів планує внести до Верховної ради низку законодавчих ініціатив, які дозволять пришвидшити втілення реформ в Україні. Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, від президента також будуть внесені законопроекти.

"Є багато ініціатив, які готуються не так від президента, як уже від Кабінету міністрів. Адже запрацював новий Кабмін. Буде найближчим часом багато ініціатив. Нових... Це також напрацювання, які готував Кабмін, поки вони ще не були у Кабінеті міністрів, а працювали в Офісі як пан Гончарук. Від президента також будуть внесені деякі законопроекти. Ми не коментуємо поки що, але більшість буде все-таки від уряду. Там законопроекти, які дозволять усім працювати на новому рівні, дозволять пришвидшити реформи, які ми плануємо", -заявив Тимошенко.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради бюджетоутворюючі законопроекти: зміни до Бюджетного кодексу та власне проект державного бюджету на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна, відповідно до проекту бюджету-2020, видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента й Офісу президента України в 2020 році складуть 983,3 млн гривень.

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