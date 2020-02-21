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В офисе полиции Ровенской области прошли обыски

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 18:03
В офисе полиции Ровенской области прошли обыски
Иллюстративное фото (charivne.info)

Массовые обыски прошли по делу о продаже арестованных авто

В офисе полиции Ровенской области прошли обыски по делу о продаже арестованных авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что работники управления полиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые хранились на специальных площадках как вещественные доказательства и продавали их. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен.

19-20 февраля ГБР провело более 30 обысков в служебных помещениях управления полиции в Ровенской области и по месту жительства причастных к противоправной деятельности. Во время обысков изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее Офис генпрокурора провел обыски в комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" по делу о нанесении убытков государству.

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