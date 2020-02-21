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В офісі поліції Рівненській області пройшли обшуки

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 18:03
В офісі поліції Рівненській області пройшли обшуки
Ілюстративне фото (charivne.info)

Масові обшуки пройшли у справі про продаж заарештованих авто

В офісі поліції Рівненської області пройшли обшуки у справі про продаж заарештованих авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що працівники управління поліції в Рівненській області привласнювали автомобілі, які зберігалися на спеціальних майданчиках як речові докази і продавали їх. Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 млн гривень.

19-20 лютого ДБР провело понад 30 обшуків у службових приміщеннях управління поліції в Рівненській області та за місцем проживання причетних до протиправної діяльності. Під час обшуків вилучили службову документацію, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора провів обшуки в комплексі будівель державного підприємства "Укроборонсервіс" по справі про нанесення збитків державі.

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