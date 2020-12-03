В Офисе генпрокурора ответили НАБУ на обвинения в деле нацгвардейцев

Офис генерального прокурора во всех уголовных производствах действует исключительно в рамках закона и определенных полномочий.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора в ответ на обвинения Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Как известно, 2 декабря НАБУ на своем официальном сайте обвинило Офис генерального прокурора якобы в препятствовании привлечению виновных к ответственности в деле Нацгвардии.

"Считаем необходимым обратить внимание общественности, что все решения, которые приняты Офисом генерального прокурора и, в частности, генеральным прокурором, основаны исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, с учетом практики Европейского суда по правам человека и в рамках установленных законом сроков", - заявили в ОГУ.

Они также сообщили, что 1 декабря генеральным прокурором, в соответствии с требованиями ст.ст. 36, 37 УПК Украины, было изменено группу прокуроров, которые будут осуществлять надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в деле по завладению 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ.

В связи с тем, что дело приняло резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного и всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы, говорится на сайте ОГУ.

Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров было включено и.о. руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определено начальника управления САП Андрея Довганя.

"В то же время подчеркиваем, что такие действия Генерального прокурора, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не требовали никаких согласований ни с каким лицом или органом досудебного расследования", - говорится на сайте Офиса генпрокурора.

При этом, утверждают в ОГУ, изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом.

"Более того, исключительно по результатам изучения материалов уголовного производства, с соблюдением требований УПК и установленных процессуальных сроков, Генеральным прокурором составлено и подписано сообщение о подозрении действующему народному депутату, как вероятному участнику преступной группы, который получает неправомерную выгоду за использование возложенных на него законных полномочий и обязанностей народного депутата Украины. В дальнейшем, по поручению Генерального прокурора, 17 сентября 2020 года прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры было сообщено о подозрении народному депутату Украины", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в ОГУ обращают внимание: тот факт, что детективами НАБУ вместо того, чтобы предоставить все имеющиеся материалы генеральному прокурору для их изучения, в нарушение требований действующего законодательства было разглашено видео негласных следственных розыскных действий с целью попытки осуществления давления на генпрокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов и необоснованного обвинения в прикрытии вероятных фигурантов уголовного производства

В целом же, в Офисе генпрокурора считают, что подобные упреки Национального антикоррупционного бюро Украины возможно расценить "исключительно как попытку публичной дискредитации как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия общественности к ним до критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями".

"Кроме того, искажения Национальным антикоррупционным бюро реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использование СМИ с целью давления на генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений, что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности", - резюмируют в офисе Ирины Венедиктовой.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях. Расследования находятся под процессуальным руководством департамента по вопросам войны.