В Офісі генпрокурора відповіли НАБУ на звинувачення у справі нацгвардійців

Офіс генерального прокурора у всіх кримінальних провадженнях діє виключно у межах закону та визначених повноважень.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора у відповідь на звинувачення Національним антикорупційним бюро України.

Як відомо, 2 грудня НАБУ на своєму офіційному сайті звинуватило Офіс генерального прокурора нібито у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності у справі Нацгвардії.

"Вважаємо за необхідне звернути увагу громадськості, що всі рішення, які прийнято Офісом генерального прокурора та, зокрема, генеральним прокурором, ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та у межах встановлених законом строків", - заявили в ОГУ.

Вони також повідомили, що 1 грудня генеральним прокурором, відповідно до вимог ст.ст. 36, 37 КПК України, було змінено групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва, у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України, яке розслідується детективами НАБУ.

У зв’язку з тим, що справа набула резонансного статусу, з метою забезпечення швидкого, повного та всебічного та ефективного дослідження усіх обставин кримінального провадження, генеральним прокурором дійсно було прийнято рішення про включення генерального прокурора до складу групи, йдеться на сайті ОГУ.

Окрім цього, з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті, до складу групи прокурорів, було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя.

"Водночас підкреслюємо, що такі дії Генерального прокурора, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України, не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування", - говориться на сайті Офісу генпрокурора.

При цьому, стверджують в ОГУ, зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження правоохоронним органом.

"Щобільше, виключно за результатом вивчення матеріалів кримінального провадження, з дотриманням вимог КПК та встановлених процесуальних строків, Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру чинному народному депутату, як ймовірному учаснику злочинної групи, що отримує неправомірну вигоду за використання покладених на нього законних повноважень та обов’язків народного депутата України. Надалі, за дорученням Генерального прокурора, 17 вересня 2020 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було повідомлено про підозру народному депутатові України", - додають в Офісі генпрокурора.

Крім того, в ОГУ звертають увагу: той факт, що детективами НАБУ замість того, щоб надати всі наявні матеріали генеральному прокурору для їх вивчення, в порушення вимог чинного законодавства було розголошено відео негласних слідчих розшукових дій з метою намагання здійснення тиску на генпрокурора за допомогою медіа-спільноти і громадських активістів та необґрунтованого звинувачення у прикритті ймовірних фігурантів кримінального провадження.

В цілому ж, в Офісі генпрокурора вважають, що подібні закиди Національного антикорупційного бюро України можливо розцінити "виключно як спробу публічної дискредитації, як керівника правоохоронного органу, так і його працівників, та зниження рівня довіри громадськості до них до критично низького шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями".

"Окрім того, спотворення Національним антикорупційним бюро реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на генерального прокурора для прийняття тих чи інших процесуальних рішень, що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності", - резюмують в офісі Ірини Венедиктової.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Офісі генерального прокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини. Розслідування перебуває під процесуальним керівництвом департаменту з питань війни.