В Офісі генпрокурора відреагували на справу Чауса

Офіс генерального прокурора України не приймав рішень щодо зміни підслідності кримінальних проваджень у справі екс-судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса . Оскільки відповідних клопотань до Офісу генпрокурора поки не надходило.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що НАБУ з 2016 року розслідує провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У цій справі колишній суддя є підозрюваним і у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Водночас СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через держкордон України. 30 липня екс-суддю визнали потерпілим і допитали у даній справі.

"За заявою потерпілого, слідчим ГСУ СБУ було прийнято рішення про застосування щодо його заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб", - заявили в Офісі генпрокурора.

У відомстві підкреслили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування.

"Офіс Генерального прокурора вживає заходів для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", - повідомили в Офісі генпрокурора.