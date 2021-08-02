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В Офісі генпрокурора відреагували на справу Чауса

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 17:17
В Офісі генпрокурора відреагували на справу Чауса Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Офіс генерального прокурора України не приймав рішень щодо зміни підслідності кримінальних проваджень у справі екс-судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса. Оскільки відповідних клопотань до Офісу генпрокурора поки не надходило.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що НАБУ з 2016 року розслідує провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У цій справі колишній суддя є підозрюваним і у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Водночас СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через держкордон України. 30 липня екс-суддю визнали потерпілим і допитали у даній справі.

"За заявою потерпілого, слідчим ГСУ СБУ було прийнято рішення про застосування щодо його заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб", - заявили в Офісі генпрокурора.

У відомстві підкреслили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування.

"Офіс Генерального прокурора вживає заходів для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше СБУ підтвердила, що екс-суддя Чаус знаходиться під захистом служби. Як розповіли в спецслужбі, Чаус сам попросив, щоб його забрали співробітники СБУ.

Крім того, в СБУ розповіли, що Чауса вже допитали у справі про його викрадення.

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