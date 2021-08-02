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Стало известно, когда ВАКС рассмотрит меру пресечения Чаусу

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 14:51
Стало известно, когда ВАКС рассмотрит меру пресечения Чаусу Фото: экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд назначил заседание по рассмотрению избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Оно состоится 4 августа.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина в пресс-службе ВАКС.

От НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева. Чауса хотят взять под стражу, сообщил источник РБК-Украина в ВАКС.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00.

Напомним, СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

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Николай Чаус
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