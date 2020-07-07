В Офисе генпрокурора назвали проблемы в деле сбитого самолета МАУ

Фото: Гюндуз Мамедов

Расследование ведут без доступа к свидетелям трагедии и месту авиакатастрофы

В Офисе генерального прокурора рассказали, как ведут расследование обстоятельств катастрофы самолета "МАУ" над Тегераном. Следователи не имеют доступа к месту авиакатастрофы и свидетелям.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Укринформу".

По его словам, это расследование ведется в таких условиях, как в отношении оккупированных украинских территорий.

"Сейчас мы фактически ведем расследование при недостатке доступа к месту совершения преступления и его последствий, без доступа к свидетелям трагедии и даже при безмолвной тишине о создании международной следственной группы со стороны Ирана. То есть в таких же условиях, как в отношении оккупированных территорий Крыма и Донбасса, при ограниченном доступе", - сказал он.

Он добавил, что сейчас Украина ожидает ответов от Ирана на 4 запроса о международной правовой помощи, которые выслали еще в первые месяцы после трагедии.

Кроме того, по его словам, анализируется информация о предыдущих рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, а также последние вылеты самолетов МАУ. Изучаются данные с космических аппаратов, которые могли зафиксировать катастрофу.

Напомним, ранее Иран подтвердил готовность отправить "черные ящики" во Францию и официально обратился за помощью в Париж.

Позже в МИД Украины заявили, что расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ продлится меньше недели.

Также РБК-Украина писало, что правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины".

Украинский самолет МАУ был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате инцидента погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.