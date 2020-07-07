ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Офісі генпрокурора назвали проблеми у справі збитого літака МАУ

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:58
В Офісі генпрокурора назвали проблеми у справі збитого літака МАУ
Фото: Гюндуз Мамедов
Автор: Максим Зайченко

Розслідування ведуть без доступу до свідків трагедії і місця авіакатастрофи

В Офісі генерального прокурора розповіли, як ведуть розслідування обставин катастрофи літака "МАУ" над Тегераном. Слідчі не мають доступу до місця авіакатастрофи та свідків.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, це розслідування ведеться в таких умовах, як щодо окупованих українських територій.

"Зараз ми ведемо розслідування при нестачі доступу до місця вчинення злочину та його наслідків, без доступу до свідків трагедії і навіть при безмовній тиші про створення міжнародної слідчої групи з боку Ірану. Тобто в таких же умовах, як щодо окупованих територій Криму і Донбасу, при обмеженому доступі", - сказав він.

Він додав, що зараз Україна очікує відповіді від Ірану на 4 запиту про міжнародну правову допомогу, які вислали ще в перші місяці після трагедії.

Крім того, за його словами, аналізується інформація про попередні рейси, які передували вильоту Боїнга-737 з аеропорту Тегерана, а також останні вильоти літаків МАУ. Вивчаються дані з космічних апаратів, які могли зафіксувати катастрофу.

Нагадаємо, раніше Іран підтвердив готовність відправити "чорні ящики" до Франції та офіційно звернувся за допомогою в Париж.

Пізніше в МЗС України заявили, що розшифровка "чорних ящиків" літака МАУ триватиме менш як тиждень.

Також РБК-Україна писало, що уряд Ірану погодилося виплатити компенсацію сім'ям іноземних громадян, загиблих при катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України".

Український літак МАУ був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті інциденту загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниГПУрозслідування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся