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Офис Рябошапки просит отменить отсрочку выплаты 1,3 млрд грн Укрэксимбанку

Новости » Политика     08.01.2020 - 15:09
Офис Рябошапки просит отменить отсрочку выплаты 1,3 млрд грн Укрэксимбанку
Иллюстративное фото (panoramio.com)

Речь идет об отсрочке погашения долгов корпорации "Богдан"

Прокуратура просит суд отменить реструктуризацию кредита и остроку погашения долга "Украэксимбанку" на сумму 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что прокуратура подала иск против одной из компаний о признании недействительным убыточного для "Укрэксимбанка" договора на сумму более 1,3 млрд гривен.

В 2018 году банк и данная компания подписали кредитный договор, который предусматривал значительно отсроченный конечный срок погашения долга - до 25 декабря 2031, а также существенно сниженный размер процентов за пользование кредитом.

Отметим, САП и НАБУ расследуют злоупотребления должностных лиц "Укрэксимбанк", которые предоставили незаконные преимущества корпорации "Богдан".

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ задерживала главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко по подозрению в создании преступной организации, присвоении имущества и отмывании денег.

В дальнейшем суд отпустил его под залог в 3 млн гривен. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

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