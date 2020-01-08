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Офіс Рябошапки просить скасувати відстрочку виплати 1,3 млрд грн Укрексімбанку

Новини » Політика     08.01.2020 - 15:09
Офіс Рябошапки просить скасувати відстрочку виплати 1,3 млрд грн Укрексімбанку
Ілюстративне фото (panoramio.com)

Мова йде про відстрочення погашення боргів корпорації "Богдан"

Прокуратура просить суд скасувати реструктуризацію кредиту і остроку погашення боргу "Украэксимбанку" на суму 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що прокуратура подала позов проти однієї з компаній про визнання недійсним збиткового для "Укрексімбанку" договору на суму понад 1,3 млрд гривень.

В 2018 році банк і дана компанія підписали кредитний договір, який передбачав значно відстрочений кінцевий строк погашення боргу - до 25 грудня 2031, а також істотно знижений розмір відсотків за користування кредитом.

Зазначимо, САП і НАБУ розслідують зловживання посадових осіб "Укрексімбанк", які надали незаконні переваги корпорації "Богдан".

Нагадаємо, в листопаді 2019 року СБУ затримала голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка за підозрою в створенні злочинної організації, присвоєнні майна і відмиванні грошей.

В подальшому суд відпустив його під заставу в 3 млн гривень. За даними слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

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Новини України УкрэксимбанккредитРуслан Рябошапка
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