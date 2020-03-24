Офис противодействия рейдерству изменил порядок работы на время карантина

Офис противодействия рейдерству изменил порядок своей работы с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Указано, что с 14 марта 2020 жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав или территориального органа Министерства юстиции Украины происходит единолично, без приглашения жалобщиков и заинтересованных лиц в течение 24 часов.

"У Министерства юстиции Украины есть инструменты для мгновенного реагирования на незаконные действия государственных регистраторов. Рассмотрение соответствующей жалобы осуществляется Минюстом безотлагательно и единолично ... Пожаловаться можно через портал государственных услуг iGov https://igov.gov.ua/service/333 / general или через почтовые ящики, расположенные в центральном здании Минюста и Офисе противодействия рейдерству ", - указано в сообщении.

В Минюсте добавили, что проводжуе работать горячая линия 044-237-09-96 для получения консультаций.

Напомним, в конце декабря 2019 Кабинет министров Украины запустил офис противодействия рейдерству.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ усовершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.