Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Офіс президента реформують: військові стануть частиною команди Зеленського

Фото: до роботи в ОП планують залучати військових (zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

В Офісі президента України планують суттєво реформувати структуру, долучивши до роботи військових з бойовим досвідом.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Як пояснив Єрмак, ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали  військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

"Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - заявив Єрмак. 

Як приклад він навів свого заступника, полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". На війні він відповідав за життя підлеглих і успішність операцій, а нині демонструє в ОП ту саму швидкість, чесність і принциповість.

Єрмак додав, що така культура мала б поширюватися на всю державну службу, а також у бізнесі, ІТ та культурній сфері, де ветерани можуть посилювати ефективність і справедливість команд.

Офіс президента

Це орган, що забезпечує роботу глави держави та реалізацію його конституційних повноважень. Він розташований у Києві на вулиці Банковій.

Структура ОПУ сформувалася у 2019 році за рішенням Володимира Зеленського шляхом реорганізації Адміністрації президента, яка існувала з 1991 року й кілька разів змінювала назву та формат.

Основні завдання Офісу - організаційна, аналітична, правова та інформаційна підтримка президента, підготовка законодавчих ініціатив, аналіз внутрішніх і зовнішніх процесів, а також координація взаємодії з державними органами та громадськістю.

Керівництво ОПУ складається з голови, його заступників та керівника апарату. Першим очільником став Андрій Богдан, а з 2020 року цю посаду обіймає Андрій Єрмак.

Господарське забезпечення діяльності Офісу здійснює Державне управління справами.

