Офис президента реформируют: военные станут частью команды Зеленского

Фото: к работе в ОП планируют привлекать военных (zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

В Офисе президента Украины планируют существенно реформировать структуру, привлекая к работе военных с боевым опытом.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Как пояснил Ермак, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - заявил Ермак.

В качестве примера он привел своего заместителя, полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь подчиненных и успешность операций, а сейчас демонстрирует в ОП ту же скорость, честность и принципиальность.

Ермак добавил, что такая культура должна распространяться на всю государственную службу, а также в бизнесе, ИТ и культурной сфере, где ветераны могут усиливать эффективность и справедливость команд.

 

Офис президента

Это орган, обеспечивающий работу главы государства и реализацию его конституционных полномочий. Он расположен в Киеве на улице Банковой.

Структура ОПУ сформировалась в 2019 году по решению Владимира Зеленского путем реорганизации Администрации президента, которая существовала с 1991 года и несколько раз меняла название и формат.

Основные задачи Офиса - организационная, аналитическая, правовая и информационная поддержка президента, подготовка законодательных инициатив, анализ внутренних и внешних процессов, а также координация взаимодействия с государственными органами и общественностью.

Руководство ОПУ состоит из председателя, его заместителей и руководителя аппарата. Первым главой стал Андрей Богдан, а с 2020 года эту должность занимает Андрей Ермак.

Хозяйственное обеспечение деятельности Офиса осуществляет Государственное управление делами.

