Офис президента реформируют: военные станут частью команды Зеленского

Как пояснил Ермак, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - заявил Ермак.

В качестве примера он привел своего заместителя, полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь подчиненных и успешность операций, а сейчас демонстрирует в ОП ту же скорость, честность и принципиальность.

Ермак добавил, что такая культура должна распространяться на всю государственную службу, а также в бизнесе, ИТ и культурной сфере, где ветераны могут усиливать эффективность и справедливость команд.