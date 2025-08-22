Офіс президента реформують: військові стануть частиною команди Зеленського

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

Як пояснив Єрмак, ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

"Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - заявив Єрмак.

Як приклад він навів свого заступника, полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". На війні він відповідав за життя підлеглих і успішність операцій, а нині демонструє в ОП ту саму швидкість, чесність і принциповість.

Єрмак додав, що така культура мала б поширюватися на всю державну службу, а також у бізнесі, ІТ та культурній сфері, де ветерани можуть посилювати ефективність і справедливість команд.