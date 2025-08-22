Офис президента реформируют: военные станут частью команды Зеленского
В Офисе президента Украины планируют существенно реформировать структуру, привлекая к работе военных с боевым опытом.
Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
Как пояснил Ермак, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.
"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - заявил Ермак.
В качестве примера он привел своего заместителя, полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь подчиненных и успешность операций, а сейчас демонстрирует в ОП ту же скорость, честность и принципиальность.
Ермак добавил, что такая культура должна распространяться на всю государственную службу, а также в бизнесе, ИТ и культурной сфере, где ветераны могут усиливать эффективность и справедливость команд.
Офис президента
Это орган, обеспечивающий работу главы государства и реализацию его конституционных полномочий. Он расположен в Киеве на улице Банковой.
Структура ОПУ сформировалась в 2019 году по решению Владимира Зеленского путем реорганизации Администрации президента, которая существовала с 1991 года и несколько раз меняла название и формат.
Основные задачи Офиса - организационная, аналитическая, правовая и информационная поддержка президента, подготовка законодательных инициатив, анализ внутренних и внешних процессов, а также координация взаимодействия с государственными органами и общественностью.
Руководство ОПУ состоит из председателя, его заместителей и руководителя аппарата. Первым главой стал Андрей Богдан, а с 2020 года эту должность занимает Андрей Ермак.
Хозяйственное обеспечение деятельности Офиса осуществляет Государственное управление делами.