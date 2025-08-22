ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Офис президента реформируют: военные станут частью команды Зеленского

Пятница 22 августа 2025 10:16
UA EN RU
Офис президента реформируют: военные станут частью команды Зеленского Фото: к работе в ОП планируют привлекать военных (zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

В Офисе президента Украины планируют существенно реформировать структуру, привлекая к работе военных с боевым опытом.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Как пояснил Ермак, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - заявил Ермак.

В качестве примера он привел своего заместителя, полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь подчиненных и успешность операций, а сейчас демонстрирует в ОП ту же скорость, честность и принципиальность.

Ермак добавил, что такая культура должна распространяться на всю государственную службу, а также в бизнесе, ИТ и культурной сфере, где ветераны могут усиливать эффективность и справедливость команд.

Офис президента

Это орган, обеспечивающий работу главы государства и реализацию его конституционных полномочий. Он расположен в Киеве на улице Банковой.

Структура ОПУ сформировалась в 2019 году по решению Владимира Зеленского путем реорганизации Администрации президента, которая существовала с 1991 года и несколько раз меняла название и формат.

Основные задачи Офиса - организационная, аналитическая, правовая и информационная поддержка президента, подготовка законодательных инициатив, анализ внутренних и внешних процессов, а также координация взаимодействия с государственными органами и общественностью.

Руководство ОПУ состоит из председателя, его заместителей и руководителя аппарата. Первым главой стал Андрей Богдан, а с 2020 года эту должность занимает Андрей Ермак.

Хозяйственное обеспечение деятельности Офиса осуществляет Государственное управление делами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента ВСУ
Новости
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"