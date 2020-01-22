Офис президента раскрыл детали встречи с главой МВФ

Фото: Зеленский и Георгиева (president.gov.ua)

Обсудили реализацию программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.

"Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская власть ожидает в ближайшее время одобрения Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) решения о новой трехлетней программы с Украиной.

Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой сейчас ведутся переговоры.