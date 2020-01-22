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Офіс президента розкрив деталі зустрічі з головою МВФ

Новини » Політика     22.01.2020 - 19:00
Офіс президента розкрив деталі зустрічі з головою МВФ
Фото: Зеленський і Георгієва (president.gov.ua)

Обговорили реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі 5,5 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський і Георгієва обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ.

На зустрічі також ішлося про реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі 5,5 млрд доларів, про яку Україна та МВФ домовилися минулого року.

"Сторони високо оцінили швидкість та якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зустрічі взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада очікує найближчим часом схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про нову трирічну програму з Україною.

Маркарова заявила, що Україна може припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після виконання нової трирічної програми, про яку зараз ведуться переговори.

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