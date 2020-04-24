Офис президента подготовил закон об "инвестиционных нянях"

Офис президента Украины подготовил так называемый закон об "инвестиционных нянях" и готовится внести его в парламент. Об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, пандемия коронавируса внесла коррективы в сферу привлечения инвестиций, однако ключевые процессы не остановлены.

"Уже сегодня в Офисе президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", и в ближайшее время он будет подан в парламент", - сказала Ковалив.

Она отметила, что данный законопроект направлен на расширение круга инвесторов, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений. Кроме того, документ предусматривает возможность международных арбитражей в интересах иностранных инвесторов.

Напомним, впервые о программе "инвестиционная няня" президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе. Он также пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции. Кроме того, он объявлял, что весной в стране стартует большая приватизация.