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Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей на время карантина

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:54
Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей на время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Онлайн-курс содержит шесть видеороликов

На время карантина в Украине Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей. Об этом говорится в сообщении Офиса в Telegram.

Сообщается, что в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по цифровой трансформации государства за 72 часа был разработан курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Онлайн-курс содержит шесть видеороликов.

"За сутки для обучения уже зарегистрировались более шесть тысяч педагогов, из которых почти пять тысяч прошли курс и получили электронные сертификаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что о возобновлении учебного процесса в столице можно будет говорить, когда ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться.

"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, поскольку борьба с этой болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется, сможем говорить о возобновлении учебы", - отметил он.

С 12 марта карантин ввели во всех учреждениях образования. Предварительно, карантин продлится три недели до 3 апреля 2020 года. Сроки могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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