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В МОН заявили, что карантин вводится во всех учреждениях образования

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 20:37
В МОН заявили, что карантин вводится во всех учреждениях образования
Фото: МОН (УНИАН)

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учреждений образования

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что карантин в связи с распространением коронавируса в мире внедряется во всех учреждениях образования с 12 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

Сообщается, что карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

дошкольного,
общего среднего,
внешкольного,
профессионального (профессионально-технического),
профессионального передвысшего
высшего
последипломного образования.

Карантин продлится три недели - с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учреждения образования.

Напомним, в Украине в пяти областных центрах отказались закрывать школы в связи с общенациональным карантином в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, отказались закрывать учебные заведения из-за коронавируса в Харькове, Кропивницкого, Тернополе, Черкассах и Луцке.

Отметим, на данный момент в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса. 3 марта в Черновцах обнаружили вирус у мужа, что вернулся из Италии. Всего по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья'я получил 43 подозрения на заболевание коронавирусом.

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