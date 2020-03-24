Офіс президента підготував онлайн-курс для вчителів на час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Онлайн-курс містить шість відеороликів

На час карантину в Україні Офіс президента підготував онлайн-курс для вчителів. Про це йдеться у повідомленні Офісу в Telegram.

Повідомляється, що в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського з цифрової трансформації держави за 72 години був розроблений курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Онлайн-курс містить шість відеороликів.

"За добу для навчання вже зареєструвалися понад шість тисяч педагогічних працівників, з яких майже п'ять тисяч пройшли курс і отримали електронні сертифікати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що про відновлення навчального процесу у столиці можна буде говорити, коли ситуація з коронавірусом в країні почне поліпшуватися.

"Поки рано говорити про терміни відновлення навчального процесу, оскільки боротьба з цією хворобою в Україні тільки починається. Коли ситуація нормалізується, зможемо говорити про відновлення навчання", - зазначив він.

З 12 березня карантин запровадили у всіх закладах освіти. Попередньо, карантин триватиме три тижні до 3 квітня 2020 року. Терміни можуть змінюватися в залежності від епідеміологічної ситуації.