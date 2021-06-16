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Офис президента планирует заменить трех глава ОГА, - источник

Автор: Ульяна Безпалько

Офис президента хочет заменить глав Сумской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Под вопросом - руководитель Черниговской ОГА.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник в окружении президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что сегодня Кабинет министров уже согласовал назначение нового главы Сумской ОГА.

"В Сумской области скандальная история, глава ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю ОПЗЖ. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее", - сказал собеседник.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА. На эту должность предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

Отметим, что на данный момент эту должность занимает Василий Хома, которого назначили в ноябре 2020 года.

Кроме того, Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в ближайшее время ожидается увольнение нескольких глав ОГА.

"…будут еще замены глав ОГА в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчеркнул Тимошенко.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОфис президентаОбластная государственная администрация