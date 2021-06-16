Офіс президента планує замінити трьох голова ОДА, - джерело

Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Під питанням - керівник Чернігівської ОДА.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.
Варто зазначити, що сьогодні Кабінет Міністрів вже погодив призначення нового голови Сумської ОДА.
"У Сумській області скандальна історія, голова ОДА Василь Хома переметнувся до табору ОПЗЖ. В Івано-Франківську Андрій Бойчук взагалі нічого не робить. У Чернігівській області схиляються до того, щоб звільнити Ганну Коваленко, але поки немає остаточного рішення, коли і хто буде замість неї", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду пропонується призначити Дмитра Живицького.
Відзначимо, що на даний момент цю посаду займає Василь Хома, якого призначили в листопаді 2020 року.
Крім того, раніше заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що найближчим часом очікується звільнення кількох голів ОДА.
"...будуть ще заміни голів ОДА найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - підкреслив Тимошенко.