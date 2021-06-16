Офіс президента планує замінити трьох голова ОДА, - джерело

Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій . Під питанням - керівник Чернігівської ОДА.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.

"У Сумській області скандальна історія, голова ОДА Василь Хома переметнувся до табору ОПЗЖ. В Івано-Франківську Андрій Бойчук взагалі нічого не робить. У Чернігівській області схиляються до того, щоб звільнити Ганну Коваленко, але поки немає остаточного рішення, коли і хто буде замість неї", - сказав співрозмовник.

Варто зазначити, що сьогодні Кабінет Міністрів вже погодив призначення нового голови Сумської ОДА.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду пропонується призначити Дмитра Живицького.

Відзначимо, що на даний момент цю посаду займає Василь Хома, якого призначили в листопаді 2020 року.

Крім того, раніше заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що найближчим часом очікується звільнення кількох голів ОДА.

"...будуть ще заміни голів ОДА найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - підкреслив Тимошенко.