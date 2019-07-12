Офис президента опроверг следственные действия ГБР

Государственное бюро расследований не проводило следственные действия в Офисе президента 11 июля. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ОП.

Ранее была информации, что в Офисе президента проводили следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, которые обеспечивают деятельность ситуативной комнаты

"Это неправда. Это абсолютный фейк. ГБР уже готовит опровержение. Следственные действия были только 29 числа по поводу обнародования Данилюком (секретарем СНБО Александром Данилюком, - ред.) исчезновения серверов и другого оборудования из ситуационного центра в Администрации президента", - сообщили в пресс-службе.

Соответствующее заявление появилось на сайте ГБР. В бюро назвали это недостоверной информации, целью которой была дискредитация "не только ГБР, но и Украины".

"Считаем, что такое сообщение имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украины. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами ", - написали в пресс-службе.

Отметим, вчера СМИ сообщали, что в Офисе президента были обыски. Как сообщалось, следователей интересовала информация о совещаниях, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Петра Порошенко.

РБК-Украина писало о ситуации с пропажей серверов в Администрации президента. Несколько месяцов назад Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией. Это начало расследовать Госсударственное бюро расследований.

Кроме этого, ГБР сейчас расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине. Вчера Порошенко вызвали на допрос.