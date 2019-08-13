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Офис президента объяснил отстранение Бессмертного

Новости » Политика    13.08.2019 - 18:40
Офис президента объяснил отстранение Бессмертного
Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

В ОП заявили, что Бессмертного уволили в связи с формированием более эффективной команды ТКГ

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что отстранение Романа Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) связано с формированием более эффективной команды, которая сможет защищать позицию Украины в ТКГ. Об этом в эфире 5 канала заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Пот ее словам, Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающихся Донбасса.

"Минский переговорный процесс на сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающихся Донбасса, в частности по прекращению огня, возвращению заключенных, обмена удерживаемыми лицами", - отметила она.

Кроме того, Мендель отметила, что президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске", - сообщила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Роман Бессмертный заявил, что узнал о своем назначении и увольнении из ТКГ из средств массовой информации.

Напомним, президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ был обнародован 13 августа.

Бессмертный прокомментировал свое отстранение от работы в ТКГ Зеленский отстранил Бессмертного от работы в ТКГ
Новости Украины Администрация Президента УкраиныБессмертный Роман
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