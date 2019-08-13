Офіс президента пояснив відсторонення Безсмертного

Фото: Роман Безсмертний (president.gov.ua)

У ВП заявили, що Безсмертного звільнили у зв'язку з формуванням більш ефективної команди ТКГ

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що усунення Романа Безсмертного від роботи в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) пов'язано з формуванням більш ефективної команди, яка зможе захищати позицію України в ТКГ. Про це в ефірі 5 каналу заявила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Пот її словами, Мінський переговорний процес на сьогоднішній день залишається єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, що стосуються Донбасу.

"Мінський переговорний процес на сьогодні залишається єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, що стосуються Донбасу, зокрема щодо припинення вогню, повернення ув'язнених, обміну утримуваними особами", - зазначила вона.

Крім того, Мендель зазначила, що президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі.

"Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми поки формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в Тристоронньої контактної групи в Мінську", - повідомила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє призначення і звільнення з ТКГ з засобів масової інформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський усунув Романа Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Відповідний указ був оприлюднений 13 серпня.