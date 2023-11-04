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Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори

Субота 04 листопада 2023 21:21
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Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна має вести переговори з Польщею щодо блокади вантажівок на польсько-українському кордоні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного.

"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.

Протести на кордоні Польщі

Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.

Чим незадоволені польські перевізники?

Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Зокрема вони вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".

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Польща Війна Росії проти України Михайло Подоляк
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