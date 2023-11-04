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Офис президента о блокаде грузовиков на границе с Польшей: должны вести переговоры

Суббота 04 ноября 2023 21:21
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Офис президента о блокаде грузовиков на границе с Польшей: должны вести переговоры Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина должна вести переговоры с Польшей относительно блокады грузовиков на польско-украинской границе.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Несмотря на все экономические сложности, мы должны спокойно к этому относиться, вести переговоры, объяснять, что мы также заинтересованы в том, чтобы повышать качество этого рынка - рынка перевоза грузов", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что для Украины Польша является ключевым транзитивным партнером, через который идет поставка всего необходимого.

"Должны искать баланс, и я думаю, нам это удастся", - добавил он.

Протесты на границе Польши

Украина подняла вопрос с Польшей и Европейским союзом относительно выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. В частности, Киев получил сообщение о риске блокирования пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков.

Чем недовольны польские перевозчики?

Перевозчики возмущены якобы излишней конкуренцией после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В частности, они требуют:

  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;
  • усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок на Европейской конференции министров транспорта;
  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • отдельную очередь в "єЧерга" для авто на номерах ЕС;
  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
  • получить доступ к системе "Шлях".

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Польша Война России против Украины Михаил Подоляк
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