UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Офис омбудсмена: в Лукьяновском СИЗО - антисанитария, а осужденные спят по очереди

Автор: Юлия Струк

В Офисе омбудсмена заявили, что в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осужденные спят по очереди из-за нехватки мест. Они живут в антисанитарии и бесплатно работают.


Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Facebook.

Указано, что во время повторного мониторингового визита обнаружили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными.

У Уполномоченного Верховной рады по правам человека подчеркнули, что большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением; имеют избыточную зарешеченность окон; стены влажные и покрыты грибком.

Кроме того, из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом; а боксы сборного отделения не отапливаются.

У заключенных нет спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

Также в Офисе омбудсмена сообщают о нарушении администрацией СИЗО прав осужденных на контакты с внешним миром.

Указано, что осужденным к аресту не предоставляют телефонные звонки, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни.

Также обнаружили и многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

Как писало РБК-Украина, в Украине разрешили доступ лиц, отбывающих наказание, к конфиденциальным свиданиям со своими защитниками без ограничения их продолжительности в рабочие, выходные, нерабочие дни.

Напомним, в Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевомбудсменЛукьяновское СИЗО
Читайте также
В Киеве протестуют против съезда судей
В Киеве завершился Марш женщин, акция прошла без происшествий
Прогноз погоды