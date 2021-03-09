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Офіс омбудсмена: в Лук'янівському СІЗО - антисанітарія, а засуджені сплять по черзі

Автор: Юлія Струк

В Офісі омбудсмена заявили, що в державній установі "Київський слідчий ізолятор" засуджені сплять по черзі через брак місць. Вони живуть в антисанітарії і безкоштовно працюють.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена в Facebook.

Зазначено, що під час повторного моніторингового візиту виявили ряд порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими.

В Уповноваженого Верховної ради з прав людини підкреслили, що більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням; мають надлишкову заґратованість вікон; стіни вологі і покриті грибком.

Крім того, через відсутність вентиляції і куріння в камерах в'язні позбавлені можливості дихати свіжим повітрям; а бокси збірного відділення не опалюються.

У в'язнів немає спальних місць, тому вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження і гідність.

Також в Офісі омбудсмена повідомляють про порушення адміністрацією СІЗО прав засуджених на контакти із зовнішнім світом.

Зазначено, що засудженим до арешту не надають телефонні дзвінки, а засудженим до довічного позбавлення волі - у вихідні та святкові дні.

Також виявили і численні факти безоплатної праці засуджених, вони виконували ремонтні роботи та функції по господарському обслуговуванню СІЗО.

Як писало РБК-Україна, в Україні дозволили доступ осіб, які відбувають покарання, до конфіденційних побачень зі своїми захисниками без обмеження їх тривалості в робочі, вихідні, неробочі дні.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити примусове годування засуджених.

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Новини України КиївомбудсменЛукьяновское СИЗО
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