Офіс омбудсмена: в Лук'янівському СІЗО - антисанітарія, а засуджені сплять по черзі

Зазначено, що під час повторного моніторингового візиту виявили ряд порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими.

В Уповноваженого Верховної ради з прав людини підкреслили, що більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням; мають надлишкову заґратованість вікон; стіни вологі і покриті грибком.

Крім того, через відсутність вентиляції і куріння в камерах в'язні позбавлені можливості дихати свіжим повітрям; а бокси збірного відділення не опалюються.

У в'язнів немає спальних місць, тому вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження і гідність.

Також в Офісі омбудсмена повідомляють про порушення адміністрацією СІЗО прав засуджених на контакти із зовнішнім світом.

Зазначено, що засудженим до арешту не надають телефонні дзвінки, а засудженим до довічного позбавлення волі - у вихідні та святкові дні.

Також виявили і численні факти безоплатної праці засуджених, вони виконували ремонтні роботи та функції по господарському обслуговуванню СІЗО.