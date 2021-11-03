ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Отставка пяти министров: что сегодня рассмотрит Рада

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 08:25
Отставка пяти министров: что сегодня рассмотрит Рада Фото: что рассмотрит Рада сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Во время которого, в частности, рассмотрит ряд правительственных кадровых вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Так, нардепы рассмотрят увольнение пятерых членов правительства, а именно:

  • Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
  • Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, на пленарном заседании Рада также планирует рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:

  • ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);
  • в тексте принятого ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1);
  • в тексте принятого ЗУ о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

Ранее РБК-Украина писало, что на заседании фракции "Слуга народа" депутаты обсуждают кандидатуры новых министров. В частности, назначение новых кандидатов планируют провести в Раде уже в этот четверг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона