Офіс генпрокурора зафіксував більш ніж 77 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін

Офіс генерального прокурора України за час повномасштабного вторгнення зареєстрував понад 77 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.

Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на Washington Рost .

"Станом на сьогодні, ми зареєстрували більш як 77 тисяч випадків вчинення воєнних злочинів. Йдеться не лише про вбивства, приниження та ґвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію й масове мародерство на окупованих територіях", - сказав Костін.

Наразі Україна повідомила про підозру у вчинені цих злочинів вже 305 особам.

"Вже є 150 обвинувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України", - зауважив він.