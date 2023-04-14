Офіс генпрокурора зафіксував більш ніж 77 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін
Офіс генерального прокурора України за час повномасштабного вторгнення зареєстрував понад 77 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.
Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на Washington Рost.
"Станом на сьогодні, ми зареєстрували більш як 77 тисяч випадків вчинення воєнних злочинів. Йдеться не лише про вбивства, приниження та ґвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію й масове мародерство на окупованих територіях", - сказав Костін.
Наразі Україна повідомила про підозру у вчинені цих злочинів вже 305 особам.
"Вже є 150 обвинувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України", - зауважив він.
нагадаємо, що Португалія надасть фінансову допомогу щодо пошуку доказів воєнних злочинів в Україні.
Також повідомлялось, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів, що Росія та її збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні.
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