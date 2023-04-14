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Офіс генпрокурора зафіксував більш ніж 77 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін

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П'ятниця 14 квітня 2023 04:45
Офіс генпрокурора зафіксував більш ніж 77 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Офіс генерального прокурора України за час повномасштабного вторгнення зареєстрував понад 77 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.

Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на Washington Рost.

"Станом на сьогодні, ми зареєстрували більш як 77 тисяч випадків вчинення воєнних злочинів. Йдеться не лише про вбивства, приниження та ґвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію й масове мародерство на окупованих територіях", - сказав Костін.

Наразі Україна повідомила про підозру у вчинені цих злочинів вже 305 особам.

"Вже є 150 обвинувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України", - зауважив він.

нагадаємо, що Португалія надасть фінансову допомогу щодо пошуку доказів воєнних злочинів в Україні.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів, що Росія та її збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні.

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